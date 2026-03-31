В порту Усть-Луга после атаки БПЛА ВСУ есть повреждения, пострадали три человека

По состоянию на 6:00 над Ленинградской областью ликвидированы 38 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В порту Усть-Луга зафиксированы повреждения. В посёлке Молодцово Кировского района из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление в трёх жилых домах (до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, которое находится на капитальном ремонте.

Троим жителям потребовалась медицинская помощь, двое из них — дети. Угрозы их жизни нет. Пострадавших доставили в больницу Шлиссельбурга. Также ликвидированы возгорания в районе гаражей и котельной.

«Отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах», — предупредил Дрозденко.

Ранее в Самарской области в ночь на 31 марта произошла серия взрывов. Как сообщают очевидцы, первые громкие звуки раздались около 2:40 по местному времени. Всего местные жители насчитали от восьми до десяти взрывов, в небе были видны яркие вспышки. По предварительным данным, средства ПВО сбили несколько воздушных целей над регионом. Последствий на земле очевидцы пока не наблюдают. Ранее на территории области объявлялась ракетная опасность.