Расчёты ПВО сбили 58 украинских дронов над регионами России за три часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 58 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество беспилотников — 32 — сбили над Брянской областью. 15 БПЛА ликвидировали над Смоленской областью, пять — над Белгородской областью. По два аппарата уничтожили над Курской, Новгородской и Псковской областями.

Ранее над Смоленском прозвучала серия мощных взрывов. Системы противовоздушной обороны работали над отражением атаки украинских БПЛА. В северной и центральной частях города было зафиксировано до четырёх громких хлопков. Жители также сообщали о наблюдении искр и вспышек в небе, связанных со взрывами.