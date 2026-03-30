Мощные взрывы раздаются над Смоленском, работают расчёты ПВО

По словам очевидцев, всё началось примерно 20 минут назад. В северной и центральной частях города было зафиксировано до четырёх громких хлопка. Жители также сообщают о наблюдении искр и вспышек в небе, связанных со взрывами. На данный момент нет официальных данных о жертвах или ущербе.