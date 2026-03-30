Мощные взрывы раздаются над Смоленском, работают расчёты ПВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Над Смоленском прозвучала серия мощных взрывов. Предварительно, системы противовоздушной обороны работают над отражением атаки украинских БПЛА, пишет SHOT.
По словам очевидцев, всё началось примерно 20 минут назад. В северной и центральной частях города было зафиксировано до четырёх громких хлопка. Жители также сообщают о наблюдении искр и вспышек в небе, связанных со взрывами. На данный момент нет официальных данных о жертвах или ущербе.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали сразу шесть муниципалитетов Белгородской области. В результате ударов в селе Грузское ранены три мирных жителя, включая 15-летнего подростка.
