Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 18:26

При атаках БПЛА в Белгородской области ранены двое взрослых и подросток

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Беспилотники атаковали сразу шесть муниципалитетов Белгородской области. В результате ударов в селе Грузское ранены три мирных жителя, включая 15-летнего подростка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали шесть районов. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«Ребёнок в тяжёлом состоянии, у него минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, плеч и головы. Он находится в отделении реанимации в Борисовской ЦРБ, медики провели ему операцию», уточнил Гладков сосятоние мальчика в своём телеграм-канале.

Удары также пришлись по Белгородскому, Шебекинскому и Грайворонскому округам. Повреждены десятки автомобилей, частные дома, гаражи и коммерческие объекты. В ряде случаев возникали пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Отдельные атаки зафиксированы в Ракитянском и Волоконовском округах — там повреждены жилые дома, один из них полностью уничтожен огнём.

В Запорожской области ВСУ уничтожили помещение с гумпомощью
В Запорожской области ВСУ уничтожили помещение с гумпомощью

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня наши силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки с применением беспилотных аппаратов. В период с 08:00 до 14:00 мск российские военные обнаружили и нейтрализовали 11 целей самолётного типа.

Полина Никифорова
