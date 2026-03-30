При атаках БПЛА в Белгородской области ранены двое взрослых и подросток

Беспилотники атаковали сразу шесть муниципалитетов Белгородской области. В результате ударов в селе Грузское ранены три мирных жителя, включая 15-летнего подростка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали шесть районов. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«Ребёнок в тяжёлом состоянии, у него минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, плеч и головы. Он находится в отделении реанимации в Борисовской ЦРБ, медики провели ему операцию», — уточнил Гладков сосятоние мальчика в своём телеграм-канале.

Удары также пришлись по Белгородскому, Шебекинскому и Грайворонскому округам. Повреждены десятки автомобилей, частные дома, гаражи и коммерческие объекты. В ряде случаев возникали пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Отдельные атаки зафиксированы в Ракитянском и Волоконовском округах — там повреждены жилые дома, один из них полностью уничтожен огнём.

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня наши силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки с применением беспилотных аппаратов. В период с 08:00 до 14:00 мск российские военные обнаружили и нейтрализовали 11 целей самолётного типа.