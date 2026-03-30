Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов над приграничьем

Наши силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки с применением беспилотных аппаратов. В период с 08:00 до 14:00 мск российские военные обнаружили и нейтрализовали 11 целей самолётного типа.

По информации Министерства обороны РФ, основные инциденты зафиксированы в трёх приграничных субъектах. Наибольшая активность противника наблюдалась в Белгородском регионе, где были перехвачены семь вражеских устройств.

Оставшиеся четыре аппарата уничтожили над Брянщиной и Курской областью — по два в каждом из этих районов. Ситуация находится под полным контролем дежурных средств ПВО.

Благодаря слаженным действиям расчетов удалось избежать пострадавших и серьёзных повреждений инфраструктуры на земле. Оборонное министерство продолжает мониторинг воздушного пространства для предотвращения новых провокаций.

А за прошедшую ночь средствами ПВО перехватили и уничтожили 102 беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Сбитые цели зафиксированы в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях. Кроме того, дроны ликвидированы над Краснодарским краем, Республикой Крым, а также в акватории Азовского моря.