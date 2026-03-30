Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 07:44

Оперштаб Кубани показал видео последствий атаки БПЛА на дом в Краснодаре

Обложка © Telegram / Оперштаб Краснодарского края

Оперативный штаб Кубани показал видео с последствиями атаки БПЛА на Краснодар. Ролик размещён в телеграм-канале оперштаба.

Последствия атаки БПЛА на Краснодар. Видео © Telegram / Оперштаб Краснодарского края

В результате атаки пострадали три человека, в том числе двое детей. В Прикубанском округе повреждены несколько квартир, выбиты стёкла.

За прошедшую ночь средствами ПВО перехватили и уничтожили 102 беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Сбитые цели зафиксированы в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях. Кроме того, дроны ликвидированы над Краснодарским краем, Республикой Крым, а также в акватории Азовского моря.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar