Оперштаб Кубани показал видео последствий атаки БПЛА на дом в Краснодаре
Обложка © Telegram / Оперштаб Краснодарского края
Оперативный штаб Кубани показал видео с последствиями атаки БПЛА на Краснодар. Ролик размещён в телеграм-канале оперштаба.
Последствия атаки БПЛА на Краснодар. Видео © Telegram / Оперштаб Краснодарского края
В результате атаки пострадали три человека, в том числе двое детей. В Прикубанском округе повреждены несколько квартир, выбиты стёкла.
За прошедшую ночь средствами ПВО перехватили и уничтожили 102 беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Сбитые цели зафиксированы в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях. Кроме того, дроны ликвидированы над Краснодарским краем, Республикой Крым, а также в акватории Азовского моря.
