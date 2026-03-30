В Запорожской области ВСУ уничтожили помещение с гумпомощью

В прифронтовом районе Запорожской области в разультате атаки дрона ВСУ уничтожено помещение с гуманитарной помощью. Об этом сообщила глава Каменско-Днепровского округа Наталья Иванова. По её словам, на складе хранилась помощь, предназначенная для жителей округа.

«В результате подлой атаки БПЛА ВСУ было уничтожено помещение, где хранились готовые продуктовые наборы, предназначенные для оказания безвозмездной натуральной помощи», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области ранены два бойца «Орблана» в результате атаки украинских дронов. После оказания первой медицинской помощи они будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.