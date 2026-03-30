30 марта, 06:31

Два бойца «Орлана» ранены в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

В Грайворонском округе в селе Доброе в результате детонации украинского беспилотного летательного аппарата пострадали двое военнослужащих подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Белгородской области.

По информации источника, у обоих бойцов диагностированы баротравмы и осколочные ранения. Сослуживцы оперативно доставили пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи они будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Боец РФ с позывным Хромой закрыл собой от взрыва двух срочников под Белгородом

Ранее Life.ru писал, что две женщины пострадали после атак дронов ВСУ в Белгородской области. Один из дронов атаковал автомобиль, в котором находилась женщина. Она получила множественные осколочные ранения и в тяжёлом состоянии доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу. Машина после удара загорелась.

Дарья Денисова
