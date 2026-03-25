Боец РФ с позывным Хромой закрыл собой от взрыва двух срочников под Белгородом

В районе населённого пункта Журавлёвка Белгородской области группа российских военных попала под обстрел Вооружённых сил Украины. О подвиге ветерана СВО с позывным Хромой рассказал военнослужащий спецназа «Ахмат» с позывным Отец.

По словам собеседника канала, Хромой находился на посту вместе с двумя срочниками. Когда начался обстрел и рядом разорвалась мина, он накрыл собой сослуживцев, приняв удар на себя.

«Им повезло, что он закрыл их собой», — подчеркнул Отец в разговоре с RT.

При попытке эвакуации боец был ещё жив. По словам военнослужащего, когда его вытаскивали из-под обстрела, Хромой смотрел на товарищей и улыбался. Он прожил ещё около минуты, но спасти его не удалось.

Ранее Life.ru рассказывал о боевом подвиге младшего сержанта ВС РФ Геннадия Павлухина, стрелка-помощника гранатомётчика, который, выполняя задачу по захвату вражеских позиций, сумел скрытно подобраться к блиндажу украинских формирований. Несмотря на активное применение противником ударных беспилотников, военнослужащий точным огнём из стрелкового оружия ликвидировал находившихся там боевиков, что позволило штурмовой группе продолжить наступление.