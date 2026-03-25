Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 07:35

Невеста награждённого Путиным бойца Сергея Ярашева рассказала о его самочувствии

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Награждённый президентом РФ Владимиром Путиным участник специальной военной операции Сергей Ярашев быстро восстанавливается после ранения. О состоянии здоровья бойца, который 68 дней оборонял позиции в районе села Гришино в ДНР, рассказала его невеста Камилла.

По словам девушки, военнослужащий чувствует себя отлично.

«Месяц назад и подумать не могли, что мы с ним будем принимать поздравления от министра обороны, который передаёт тёплые слова от главнокомандующего», — отметила она в беседе с RT.

Напомним, самарец Сергей Ярашев в одиночку оборонял позиции в районе Гришино на протяжении 68 дней — продовольствие ему сбрасывали с беспилотников. Во время одной из штурмовых операций боец первым ворвался в укрепрайон противника, подавил огневые точки, но из-за массированного обстрела оказался отрезанным от своих. Позднее, получив сильное обморожение, он преодолел девять километров в тумане, чтобы выйти к сослуживцам. За этот подвиг Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar