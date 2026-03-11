Один в поле — воин: Боец Ярашев месяц был «глазами» российской армии, сидя прямо на позиции противника

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации рядовому Сергею Ярашеву, который почти 70 дней в одиночку удерживал позицию в тылу врага и передавал командованию ценные разведданные. О подвиге бойца главе государства ранее сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.

Как рассказал заместитель командира бригады майор Вадим Поздняков, во время штурма опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении Ярашев первым ворвался в укрепления, уничтожил несколько огневых точек, но оказался отрезан от основных сил из-за плотного огня артиллерии и FPV-дронов.

«Наш боец оказался в окружении. Он в течение сначала 30 дней передавал очень важные, без преувеличения я хочу сказать, очень важные сведения о передвижении противника. То есть месяц противник даже не подозревал, что у него под боком сидит наш боец и передаёт нам очень важные сведения», — пояснил Поздняков.

Скрытно с помощью дронов бойцу доставляли продукты, батареи для рации и даже домашний борщ. Ярашев просил передать ему малиновый джем. Украинские военные считали, что на позиции находится целая группа, и когда предложили сдаться, Ярашев открыл огонь и уничтожил двух противников.

Всего боец провёл в окружении 68 дней, после чего его вывели к эвакуационной точке. Позже он перенёс сложную операцию.

