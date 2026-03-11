«Он был моими глазами»: Боец СВО Крым ценой зрения спас товарища из заминированной зоны

Александр с позывным Крым участвовал в СВО, Крымской весне и других военных конфликтах. Во время выполнения боевой задачи на Донецком направлении боец получил тяжёлое ранение лица и потерял зрение, спасая товарища. Об этом Life.ru сообщила пресс-служба Народного фронта.

Боец СВО с позывным Крым потерял зрение, спасая товарища в заминированной зоне. Видео © Предоставлено Life.ru

Во время выполнения боевого задания его товарищ оказался в заминированной зоне с оторванными пальцами ноги. Боец принял решение не ждать сапёров на 30 километров, а идти за товарищем самостоятельно. Проходя через посадку, Александр наткнулся на мину и получил тяжелейшее ранение лица с полной потерей зрения.

«Он был моими глазами, а я его ногами. Вот мы дошкандыбали до машины, сели. Он направлял меня, потому что заминированные поля, посадки. Он меня направлял, куда рулить. И мы так выехали, доехали до полевого госпиталя», — рассказал Александр.

Сегодня Крым проходит реабилитацию в Севастополе. Несмотря на травму, он продолжает помогать людям и стране, в том числе участвуя в работе кол-центра прямой линии с президентом вместе с Народным фронтом.

Ранее сообщалось, что военный медик с позывным Гюрза спасла тяжелораненого российского офицера на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Фельдшер 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты рассказала, что старшего лейтенанта Михаила доставили в крайне тяжёлом состоянии, и она воспринимала его как родного человека.