Военный медик спасла раненого бойца и призналась, что он стал ей как сын

Военный медик спасла тяжелоранёного российского офицера на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказала фельдшер 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты с позывным Гюрза, пишет РИА «Новости».

По словам женщины, старшего лейтенанта по имени Михаил доставили в крайне тяжёлом состоянии. Медик призналась, что воспринимала бойца как родного человека.

«Привезли старшего лейтенанта, его звали Михаил. Он был тяжёлый. Но вёл себя так достойно. И у меня было ощущение, что я работала с родным сыном», — рассказала она.

Фельдшер отметила, что этот эпизод стал одним из самых сложных за всё время её службы. Она пояснила, что обычно сохраняет спокойствие во время работы, однако в этот раз сильно переживала за жизнь раненого офицера. По её словам, к спасению военнослужащего подключился весь медицинский расчёт. Работать пришлось в тесном блиндаже, где было трудно даже развернуться. Медик добавила, что бойца переносили осторожно, но пространство оказалось настолько узким, что передвигаться приходилось буквально на ощупь.

Несмотря на тяжёлое состояние офицера, медикам удалось стабилизировать его состояние. После оказания помощи военнослужащего эвакуировали дальше по цепочке медицинской помощи.

«Мы всё, конечно, отработали, было сложно. Но от нас он уехал уже розовенький, спасли. Он уже улыбался», — добавила Гюрза.

В бригаде отмечают, что военные медики регулярно работают в условиях ограниченного пространства и под угрозой обстрелов. При этом основная задача расчётов — как можно быстрее оказать первую помощь и подготовить раненых к эвакуации.

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Бэха пережил взрыв гранаты во время зачистки подвала. В интервью он рассказал, что противник бросил боеприпас прямо в группу. Военнослужащий отметил, что считал свою жизнь оконченной, но взрыв не причинил вреда ни ему, ни его товарищам.