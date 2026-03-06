Боец «Ахмата» Бэха рассказал, как пережил взрыв гранаты в подвале на СВО

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Бэха получил несколько ранений и пережил взрыв гранаты. Об этом он рассказал военкору Владу Андрице.

При зачистке подвала в ходе одного из боевых заданий, группа Бэхи встретила отряд ВСУ. Противник бросил гранату. Военнослужащий смотрел на падающий боеприпас и думал, что сейчас его жизнь закончится. Однако чудесным образом ни он, ни его товарищи не пострадали.

Также военнослужащий рассказал RT, что однажды жизнь ему спас сослуживец, который принял на себя удар дрона на оптоволокне и погиб. Сам Бэха участвует в штурмах с 2022 года, выполнял задачи в ЛНР и Курской области.

Он переехал в Россию 15 лет назад, получил гражданство в 2015 году. С началом спецоперации решил пойти на фронт, чтобы защищать семью и быть примером для ребёнка.

