Российский боец Веган четыре часа пролежал в открытом поле под шквалом дронов и выжил

Российский военнослужащий с позывным Веган выжил, пролежав четыре часа в открытом поле под интенсивными атаками ВСУ. Своей историей он поделился с RT.

По словам бойца, операция украинских сил была масштабной: они заходили с четырёх сторон — на мотоциклах, квадроциклах, пехота. Группа Вегана должна была зайти с фланга по открытой местности, чтобы подавить противника, но попала под град FPV-дронов.

«Там было много FPV-дронов. В этом поле я пролежал четыре часа. Прятался, травинками прикрывался», — вспоминает военный.

Он начал отстреливаться из ружья. Один беспилотник удалось сбить, по второму он промахнулся — дрон взорвался буквально в метре от бойца. Несмотря на близость разрыва, Веган выжил и смог выбраться.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, как восьмерых бойцов ВСУ пленил всего один российский солдат под Димитровом в ДНР. По словам Бойко, после обстрелов и ранений к ним прилетел дрон с предложением сдаться. В итоге всех восьмерых взял в плен один человек. Бойко также заявил, что на фронт его отправили насильно — военкомы просто взломали дверь в подъезде.