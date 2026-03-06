Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 10:06

Российский боец Веган четыре часа пролежал в открытом поле под шквалом дронов и выжил

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российский военнослужащий с позывным Веган выжил, пролежав четыре часа в открытом поле под интенсивными атаками ВСУ. Своей историей он поделился с RT.

По словам бойца, операция украинских сил была масштабной: они заходили с четырёх сторон — на мотоциклах, квадроциклах, пехота. Группа Вегана должна была зайти с фланга по открытой местности, чтобы подавить противника, но попала под град FPV-дронов.

«Там было много FPV-дронов. В этом поле я пролежал четыре часа. Прятался, травинками прикрывался», — вспоминает военный.

Он начал отстреливаться из ружья. Один беспилотник удалось сбить, по второму он промахнулся — дрон взорвался буквально в метре от бойца. Несмотря на близость разрыва, Веган выжил и смог выбраться.

«Не реви! Приеду!» Считавшийся погибшим боец позвонил жене после обмена пленными — видео
«Не реви! Приеду!» Считавшийся погибшим боец позвонил жене после обмена пленными — видео

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, как восьмерых бойцов ВСУ пленил всего один российский солдат под Димитровом в ДНР. По словам Бойко, после обстрелов и ранений к ним прилетел дрон с предложением сдаться. В итоге всех восьмерых взял в плен один человек. Бойко также заявил, что на фронт его отправили насильно — военкомы просто взломали дверь в подъезде.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar