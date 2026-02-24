Украинский военнослужащий Игорь Бойко рассказал о пленении под Димитровом (ДНР). По его словам, он и семеро его сослуживцев сдались всего одному российскому бойцу. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Привезли нас под Мирноград (украинское название Димитрова), рядом со свинофермой. У нас одного «задвухсотило» (погиб), меня «затрёхсотило» (ранило). Начала артиллерия по нам стрелять. Потом прилетел дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как это сделать… В итоге нас взял в плен один человек — всех восьмерых», — заявил Бойко.

По словам пленного, на фронт его отправили насильно — сотрудники военкомата просто взломали дверь в подъезде. О подготовке в учебном центре он отозвался крайне негативно: вместо тренировок они строили заборы и туалеты, а также ремонтировали личные авто командиров.

«Я считаю, что Владимир Зеленский — марионетка Англии или Америки, из-за этого они не хотят ничего подписывать», — заключил военнопленный.

