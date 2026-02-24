Российский боец в одиночку пленил восьмерых ВСУшников у свинофермы в ДНР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Украинский военнослужащий Игорь Бойко рассказал о пленении под Димитровом (ДНР). По его словам, он и семеро его сослуживцев сдались всего одному российскому бойцу. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Привезли нас под Мирноград (украинское название Димитрова), рядом со свинофермой. У нас одного «задвухсотило» (погиб), меня «затрёхсотило» (ранило). Начала артиллерия по нам стрелять. Потом прилетел дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как это сделать… В итоге нас взял в плен один человек — всех восьмерых», — заявил Бойко.
По словам пленного, на фронт его отправили насильно — сотрудники военкомата просто взломали дверь в подъезде. О подготовке в учебном центре он отозвался крайне негативно: вместо тренировок они строили заборы и туалеты, а также ремонтировали личные авто командиров.
«Я считаю, что Владимир Зеленский — марионетка Англии или Америки, из-за этого они не хотят ничего подписывать», — заключил военнопленный.
Ранее Life.ru сообщал, что полицейские на Украине начали помогать сотрудникам ТЦК «бусифицировать» украинцев. Один из военнопленных рассказал, как они действуют сообща, чтобы силовая мобилизация была более эффективной.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.