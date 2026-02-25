Старший лейтенант из Севастополя Михаил Сухенко рассказал, как в 2023 году под Работино в Запорожской области принял командование на себя после ранения командира роты и вместе с бойцами уничтожил беспрерывно наступавшие подразделения ВСУ.

Собеседник RT подчеркнул, что Украина тогда использовала западную бронетехнику, кассетные боеприпасы и химическое оружие. ВС РФ зашли во фланг противнику, нанесли удар первыми и разгромили врага. За этот бой Сухенко получил орден Мужества.

Ранее вернувшийся из плена российский лётчик раскрыл всю правду о зверствах СБУ. За год плена офицер прошёл через изоляторы и колонии разных городов Украины, включая застенки СБУ и ГУР.