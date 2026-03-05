Не только хранительницы очага: Кем служат казачки в зоне СВО

Женщины-казачки активно участвуют в специальной военной операции, они служат в медицинских подразделениях, работают поварами, а также берут на себя все обязанности в тылу. Об этом рассказал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в пресс-центре НСН.

«Женщины-казачки сегодня активно участвуют в СВО, в первую очередь это медики, конечно. Открою секрет, сначала я был не очень рад тому, чтобы женщина находилась на передовой. Но потом прочитал одну книгу, в которой описывали время Великой Отечественной войны. Тогда большое количество наших воинов спасли именно женщины, женские руки. Если медик мужчина, он повязку снимет резко, а женская рука по-другому. Я понял, что женщины всё-таки нужны в медицинских ротах», — сказал он.

В качестве примера атаман привёл разведывательную бригаду «Терек», где более трёх лет служит женщина с позывным Счастье, которую бойцы вспоминают добрым словом. Как отметил Кузнецов, основной объём работы ложится на женщин в тылу, где они выполняют всю волонтёрскую работу.

В спецоперации участвуют свыше 19 тысяч казаков, включая от 350 до 900 женщин-казачек. Исторически образ казачки ассоциируется с верной женой и заботливой матерью, и сегодня они продолжают эту традицию. В добровольческих отрядах по всей стране женщины шьют, готовят, колют дрова и лечат душевные раны бойцов, представляя «невидимый фронт» СВО.