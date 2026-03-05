Путин на встрече с женщинами в Кремле поднял вопрос связи в зоне СВО

На встрече с женщинами президент России Владимир Путин поднял тему использования систем связи в зоне спецоперации, подчеркнув опасность применения неподконтрольных каналов, включая Telegram. Также он задал вопрос командиру батальона связи.

«Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?» — спросил Путин.

Командир батальона связи подтвердила опасения президента и добавила, что военная спецсвязь в зоне СВО работает корректно. Telegram она охарактеризовала как «вражеский вид связи», указывая на потенциальный риск для личного состава при его использовании.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с женщинами поздравил их с предстоящим 8 Марта и выразил признательность жительницам страны, пожелав личного счастья и успехов в профессиональной сфере. По его словам, в российских традициях всегда было особое отношение к женщинам, связанное с уважением к матерям, благодарностью за воспитание и душевную теплоту, а также внимательным и трепетным отношением к женам и подругам.