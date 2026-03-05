Владимир Путин
5 марта, 14:37

«Особое отношение к женщинам»: Путин поздравил россиянок с наступающим 8 Марта

Путин поздравил россиянок с наступающим 8 Марта и отметил их вклад в жизнь страны

Президент России Владимир Путин на встрече с российскими женщинами выступил с тёплыми поздравлениями в преддверии 8 Марта. Глава государства адресовал слова признательности всем жительницам страны, пожелав им личного счастья и успехов в профессиональной деятельности.

Президент России Владимир Путин на встрече с российскими женщинами выступил с тёплыми поздравлениями в преддверии 8 Марта. Видео ©Life.ru

Лидер страны подчеркнул, что в российских традициях исторически заложено «особое отношение к женщинам». По его мнению, это чувство неразрывно связано с глубоким уважением к матери, благодарностью за дарованную жизнь, воспитание и душевную теплоту, а также с трепетным отношением к женам и подругам.

Президент отметил высокую нагрузку, которая ложится на плечи прекрасной половины общества. По его словам, женщинам приходится не только оставаться привлекательными и красивыми, но и справляться с многочисленными домашними хлопотами, а также заботиться не только о детях, но и о супругах.

Отдельного внимания, по мнению руководителя государства, заслуживает подход наших соотечественниц к своей работе. Он подчеркнул, что они всегда отличаются «особым отношением к тому делу, которым занимаются», демонстрируя исключительную ответственность.

В завершение своего обращения глава государства поблагодарил россиянок за их труд и преданность своим обязанностям, выразив признательность за их вклад в благополучие семей и процветание общества.

Российский лидер регулярно проводит подобные встречи. В прошлом году у Владимира Путина в преддверии 8 Марта состоялась встреча с сотрудницами фонда «Защитники Отечества». Глава РФ назвал оказание помощи родным героев спецоперации «миссией от Бога», а главным условием успеха российских воинов на поле боя — сплочённость народа России.

