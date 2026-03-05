«Если кто-то обидит — напишите»: Лукашенко поздравил женщин в преддверии 8 Марта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Международного женского дня вручил государственные награды белорускам, которыми гордится страна. В завершении церемонии он заявил, что женщины могут обращаться к президенту, если их «обидит какой-то мужик».

Лукашенко призвал женщину в случае проблем обращаться к нему. Видео © Проект «Пул Первого»

«Если кто-то обидит вас — вы напишите мне, я обязательно отреагирую», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко помиловал 18 заключённых, в том числе осуждённых за экстремизм. Известно, что 15 из них совершили преступления экстремистской направленности. Большинство — 11 человек — являются женщинами.