Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 13:33

«Если кто-то обидит — напишите»: Лукашенко поздравил женщин в преддверии 8 Марта

Лукашенко заявил, что женщины могут написать ему, если их кто-то обидел

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Международного женского дня вручил государственные награды белорускам, которыми гордится страна. В завершении церемонии он заявил, что женщины могут обращаться к президенту, если их «обидит какой-то мужик».

Лукашенко призвал женщину в случае проблем обращаться к нему. Видео © Проект «Пул Первого»

«Если кто-то обидит вас — вы напишите мне, я обязательно отреагирую», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко рассказал Путину, почему белорусы не едут в Европу
Лукашенко рассказал Путину, почему белорусы не едут в Европу

Ранее Лукашенко помиловал 18 заключённых, в том числе осуждённых за экстремизм. Известно, что 15 из них совершили преступления экстремистской направленности. Большинство — 11 человек — являются женщинами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • 8 марта
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar