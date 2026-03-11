Невеста показала первое видео с рядовым-героем Ярашевым после выхода с боевого задания

Российский военнослужащий Сергей Ярашев смог добраться до своих, пройдя около девяти километров сквозь густой туман, несмотря на сильное обморожение. Как сообщила RT его невеста Камилла, путь бойца координировали сослуживцы. Добравшись до безопасной точки, Ярашев сразу связался с ней.

Боец Ярашев прошёл 9 км до своих с обморожением. Видео © Telegram/ RT на русском

По словам девушки, она сначала не узнала его голос и решила, что ей звонят мошенники. Она попросила прислать видео, однако даже по записи не сразу смогла узнать Сергея — за время службы он сильно похудел и зарос.

Камилла отметила, что не испугалась, узнав о необходимости ампутации. Она собирается поехать к Ярашеву в госпиталь, как только это позволит командование.

Напомним, 21-летний Сергей Ярашев из Самары на протяжении 68 дней в одиночку удерживал позицию на Красноармейском направлении. О нём президенту рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Оказалось, что подвиг рядовой совершил на первом же боевой задании. Сегодня, 11 марта, Владимир Путин подписал указ о его награждении звездой Героя России.