«Далеко-далеко»: Рядовой Ярашев ответил на требование сдаться огнём и крепким русским словом

Рядовой Сергей Ярашев, удостоенный звания Героя России, на предложение сдаться «послал ВСУ по-русски далеко-далеко». Об этом рассказал заместитель командира бригады майор Вадим Поздняков на видео, предоставленном Минобороны России.

Согласно отчёту офицера, неприятель вышел на позиции военнослужащего и потребовал немедленной капитуляции. На это предложение солдат отреагировал решительным отказом, отправив оппонентов «по-русски далеко-далеко».

В завязавшейся перестрелке наш защитник ликвидировал двоих нападавших. Понеся потери, остальные участники группы были вынуждены отступить.

Однако схватка на этом не закончилась. После того как пехота противника отступила, по точке дислокации нашего бойца начали работать артиллерийские расчеты.

Также по месту нахождения героя неприятель стал массово применять FPV-дроны. Несмотря на интенсивный огонь, рядовой продолжил удерживать рубеж, продемонстрировав стойкость в критической ситуации.

Напомним, 21-летний Сергей Ярашев из Самары на протяжении 68 дней в одиночку удерживал позицию на Красноармейском направлении. Несмотря на ранения и последующую потерю обеих стоп, военнослужащий дождался эвакуации. О подвиге президенту рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Оказалось, что подвиг рядовой совершил на первом же боевой задании. Сегодня, 11 марта, Владимир Путин подписал указ о его награждении звездой Героя России.