Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 14:00

Боец, в одиночку оборонявший позиции 68 дней, успокаивал семью и просил не переживать за него

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Герой России Сергей Ярашев, 21-летний боец, 68 дней удерживал позиции в одиночку в окружении. Его бабушка Валентина Антоновна рассказала, как семья переживала за внука.

Во время боевого задания Сергей прислал близким голосовое сообщение: заверял, что с ним всё хорошо, и просил не переживать. Однако за время окружения он похудел на 10 кг. В последний раз он звонил семье 7 декабря, а затем смог связаться только 27 февраля — уже из Донецка, куда его эвакуировали.

«Серёга говорил, что комбат был на связи с ним и подбадривал его постоянно, что он обязан вернуться, ведь его ждёт девушка», — рассказал дядя бойца в интервью RT.

По словам родных, справиться с испытанием помогли любовь к невесте, с которой Сергей вместе уже четыре года, и отличная физподготовка: до армии он ежедневно занимался на турнике. На видео, присланном из Донецка, боец выглядел сильно заросшим и измученным. Сейчас ему предстоит реабилитация: из-за полученных ранений рассматривается вопрос об установке протезов.

«Я за эти два с лишним месяца все храмы обошла, молилась бесконечно за него. И сейчас молюсь. Сначала он сильно переживал из-за ног, но теперь его заверили, что поставят протезы и он снова будет ходить», — поделилась бабушка.

В Минобороны рассказали о подвиге бойца, который в одиночку держал оборону 68 дней
В Минобороны рассказали о подвиге бойца, который в одиночку держал оборону 68 дней

Напомним, 21-летний Сергей Ярашев из Самары 68 дней удерживал свою позицию в одиночку, потерял обе стопы. После лечения и реабилитации он хочет вернуться в строй. О подвиге президенту рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Боец получал боеприпасы и продовольствие с помощью беспилотников и в конце концов был эвакуирован. Оказалось, что подвиг военнослужащий совершил на первом же боевом задании. А 11 марта Владимир Путин подписал указ о награждении рядового звездой Героя России.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar