Боец, в одиночку оборонявший позиции 68 дней, успокаивал семью и просил не переживать за него

Герой России Сергей Ярашев, 21-летний боец, 68 дней удерживал позиции в одиночку в окружении. Его бабушка Валентина Антоновна рассказала, как семья переживала за внука.

Во время боевого задания Сергей прислал близким голосовое сообщение: заверял, что с ним всё хорошо, и просил не переживать. Однако за время окружения он похудел на 10 кг. В последний раз он звонил семье 7 декабря, а затем смог связаться только 27 февраля — уже из Донецка, куда его эвакуировали.

«Серёга говорил, что комбат был на связи с ним и подбадривал его постоянно, что он обязан вернуться, ведь его ждёт девушка», — рассказал дядя бойца в интервью RT.

По словам родных, справиться с испытанием помогли любовь к невесте, с которой Сергей вместе уже четыре года, и отличная физподготовка: до армии он ежедневно занимался на турнике. На видео, присланном из Донецка, боец выглядел сильно заросшим и измученным. Сейчас ему предстоит реабилитация: из-за полученных ранений рассматривается вопрос об установке протезов.

«Я за эти два с лишним месяца все храмы обошла, молилась бесконечно за него. И сейчас молюсь. Сначала он сильно переживал из-за ног, но теперь его заверили, что поставят протезы и он снова будет ходить», — поделилась бабушка.