Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 21:49

Две женщины пострадали после атак дронов ВСУ в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали две женщины в селе Белянка Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из дронов атаковал автомобиль, в котором находилась женщина. Она получила множественные осколочные ранения и в тяжёлом состоянии доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу. Машина после удара загорелась. Оперативные службы обследуют авто в светлое время суток.

«Автомобиль загорелся. Предварительно, в машине ещё могли находиться люди... Оперативные службы обследуют машину в светлое время суток», — говорится в сообщении.

Гладков также сообщил об атаке на другой автомобиль. В результате удара пострадала ещё одна женщина, у неё диагностировали обширную рану спины и осколочные ранения живота. Её доставили в больницу, состояние оценивается как тяжёлое. После оказания первой помощи пострадавшую планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода. Оперативные службы продолжают обследование мест происшествий.

Мужчина погиб в результате массированного удара БПЛА ВСУ по Таганрогу

Ранее сообщалось, что в Краснодаре зафиксировали удар беспилотника по жилому дому. По предварительным данным, аппарат врезался в многоэтажное здание на западе города. Очевидцы сообщали о нескольких взрывах и яркой вспышке перед инцидентом. В результате повреждения получили квартиры на верхних этажах, также пострадали припаркованные рядом автомобили.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar