Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Краснодаре, есть пострадавшие

В Краснодаре зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, в результате инцидента выбиты стёкла на верхних этажах, есть пострадавшие. Об этом сообщает SHOT.

По сообщению местных жителей, около 40 минут назад в одном из районов города прозвучали 2–3 взрыва. Очевидцы также заметили яркую вспышку. Позже стало известно, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку на западе города. В результате инцидента выбиты стёкла, повреждены как минимум три квартиры и около пяти припаркованных возле дома автомобилей.

Система ПВО отражала воздушную атаку. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в результате массированного удара беспилотников Вооружённых сил Украины по Таганрогу погиб мужчина, ещё один человек пострадал. По предварительным данным, один из беспилотников врезался в здание школы. Свидетели происшествия отмечают, что перед ударом слышали характерный гул двигателей, после чего последовали яркие вспышки и серия взрывов. Над городом прогремело не менее 20 взрывов. В настоящее время силы противовоздушной обороны продолжают отражать удар.