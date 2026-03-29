29 марта, 20:12

Мужчина погиб в результате массированного удара БПЛА ВСУ по Таганрогу

В результате массированного удара беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Таганрогу погиб мужчина, ещё один человек пострадал. Об этом у себя в Telegram-канале написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, ещё один — получил ранение. Медики оказывают помощь», — сообщил глава региона.

Слюсарь подчеркнул, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В результате атаки есть возгорания и разрушения, в связи с чем была проведена эвакуация людей из опасных районов. Губернатор добавил, что в настоящее время силы противовоздушной обороны продолжают отражать удар.

Напомним, атака началась приблизительно в девять часов вечера. Жители также отмечали, что несколько раз видели яркие вспышки света. По предварительным данным, один из беспилотников врезался в здание школы. Свидетели происшествия отмечают, что перед ударом слышали характерный гул двигателей, после чего последовали яркие вспышки и серия взрывов. Над городом прогремело не менее 20 взрывов.

Виталий Приходько
