Жители Таганрога сообщили о серии взрывов, работают расчёты ПВО
Обложка © Telegram / Минобороны России
Над Таганрогом Ростовской области прогремело свыше десяти взрывов, что, по всей видимости, является результатом отражения воздушной атаки ВСУ силами ПВО. Об этом пишет SHOT.
Местные жители слышали более десяти взрывов в различных частях города, а также сирену воздушной тревоги и видели вспышки в небе. Очевидцы также сообщают о звуках автоматической стрельбы и шуме моторов над городом, а некоторые утверждают, что во время атаки несколько раз мигал свет. На данный момент официальной информации о жертвах или повреждениях нет.
Ранее сообщалось, что над регионами России за семь часов сбили 27 украинских дронов. Атака была отражена с 13:00 до 20:00 по московскому времени над территориями Брянской, Курской, Белгородской областей и Республики Крым.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.