Над регионами России за семь часов сбили 27 украинских дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны России за семь часов перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Данную информацию передали в Министерстве обороны РФ.

Атака была отражена с 13:00 до 20:00 по московскому времени над территориями Брянской, Курской, Белгородской областей и Республики Крым.

Ранее в Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения плеча и голени в результате атаки украинского дрона. Пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь.