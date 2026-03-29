Десятки БПЛА и отмены рейсов: Подробности ночного налёта на Ленинградскую область

Режим воздушной опасности в Ленинградской области официально снят. В течение минувшей ночи над территорией региона силами ПВО было сбито 36 беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале предупредил местных жителей, что «в течение дня не исключены повторные атаки дронов». Глава региона пообещал, что актуальные сведения будут оперативно появляться в официальных источниках.

Массированный налет спровоцировал серьёзные перебои в работе аэропорта Пулково. Из-за введённых ранее ограничений расписание полетов оказалось нарушено: более 100 рейсов были задержаны или полностью отменены.

На данный момент авиагавань Санкт-Петербурга постепенно возвращается к штатному режиму работы, однако последствия инцидента всё ещё ощутимы. По состоянию на текущий момент задерживается вылет 44 воздушных судов и прилёт 29 самолётов.

Список отменённых рейсов также внушителен — их насчитывается 30. Проблемы с графиком коснулись направлений в Москву, Минск, Уфу, Самару, Махачкалу и другие города.

Ситуация остается нестабильной для пассажиров, ожидающих вылета. Например, рейс до Уфы задерживается почти на 10 часов. Ограничения в аэропорту уже сняты, но авиакомпаниям требуется время, чтобы нормализовать отправку и прием пассажиров.

Ранее Life.ru писал, что одним из самых напряжённых участков этой ночью стала Ленинградская область. Там силы ПВО сбили десятки беспилотников, а в порту Усть-Луга вспыхнул пожар после атаки. Сейчас спасатели продолжают работать на месте, устраняя последствия ночного удара.