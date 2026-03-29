29 марта, 04:46

ПВО сбила 203 дрона над регионами России и Чёрным морем за ночь

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские регионы пережили одну из самых масштабных атак вражеских беспилотников за последнее время – счёт сбитых целей пошёл на сотни. Как сообщили в Минобороны РФ, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 203 украинских БПЛА самолётного типа.

Атаки отражались сразу над несколькими регионами страны, а также над акваторией Чёрного моря. Под удар попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тверская и Тульская области. Кроме того, беспилотники фиксировались в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над Чёрным морем.

Информация о последствиях на земле уточняется, экстренные службы продолжают работу в регионах.

Число сбитых украинских БПЛА у Москвы выросло до пяти
Число сбитых украинских БПЛА у Москвы выросло до пяти

Ранее Life.ru писал, что одним из самых напряжённых участков этой ночью стала Ленинградская область. Там силы ПВО сбили десятки беспилотников, а в порту Усть-Луга вспыхнул пожар после атаки. Сейчас спасатели продолжают работать на месте, устраняя последствия ночного удара.

BannerImage
Юния Ларсон
