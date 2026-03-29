Число сбитых украинских БПЛА у Москвы выросло до пяти

Утро в столичном регионе началось с новой воздушной тревоги. Системы ПВО вновь отработали по целям, направлявшимся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Около 07:00 по московскому времени были уничтожены ещё два беспилотника ВСУ. По словам градоначальника, на местах падения обломков уже работают специалисты столичных экстренных служб.

Таким образом, общее число сбитых БПЛА на подлёте к Москве с полуночи воскресенья достигло пяти. Ситуация остаётся под контролем, однако силы противовоздушной обороны продолжают нести усиленное дежурство.

О возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не сообщается. Все службы работают в оперативном режиме.

Ранее Life.ru писал, что этой ночью напряжённой была ситуация и в других регионах. В Ленинградской области силы ПВО уничтожили десятки беспилотников, а в порту Усть-Луга вспыхнул пожар. Экстренные службы до сих пор работают на месте, ликвидируя последствия атаки.