Над Ленобластью сбили уже 31 БПЛА, в порту Усть-Луга тушат пожар

Спасатели работают на месте возгорания в порту Усть-Луга Ленинградской области. Огонь вспыхнул после ночной атаки украинских беспилотников. По данным на 6:45 утра с начала атаки силы противовоздушной обороны уничтожили 31 вражеский дрон. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«С начала атаки на Ленобластью 29 марта уничтожен 31 БПЛА», — написал губернатор в своём канале в мессенджере.

Повреждения в портовой инфраструктуре возникло в результате попадания обломков сбитых беспилотников. На месте происшествия работают пожарные расчёты. Они локализуют очаг возгорания и не допускают его распространения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.