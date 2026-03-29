Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 04:02

Над Ленобластью сбили уже 31 БПЛА, в порту Усть-Луга тушат пожар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Спасатели работают на месте возгорания в порту Усть-Луга Ленинградской области. Огонь вспыхнул после ночной атаки украинских беспилотников. По данным на 6:45 утра с начала атаки силы противовоздушной обороны уничтожили 31 вражеский дрон. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«С начала атаки на Ленобластью 29 марта уничтожен 31 БПЛА», — написал губернатор в своём канале в мессенджере.

Мирный житель пострадал при детонации дрона в Белгородской области

Повреждения в портовой инфраструктуре возникло в результате попадания обломков сбитых беспилотников. На месте происшествия работают пожарные расчёты. Они локализуют очаг возгорания и не допускают его распространения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar