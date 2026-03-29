Мирный житель пострадал при детонации дрона в Белгородской области

В селе Красный Октябрь Белгородского округа в результате детонации украинского дрона пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина получил осколочное ранение голени. Ему оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода, после чего он продолжит лечение амбулаторно.

Ранее Life.ru писал, что в результате атаки ВСУ на Белгородчину пострадали семилетняя девочка и её мама – вражеский дрон ударил по частному дому. Обеих госпитализировали с травмами, ребёнка направили в областную больницу.