Мирный житель пострадал в результате прилёта дрона ВСУ по зданию в Шебекине

Украинские военные при помощи беспилотника атаковали город Шебекино в Белгородской области, удар пришёлся по одному из зданий, мирный житель получил ранения. Информацией делится в мессенджере MAX губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Ранен мужчина. В Шебекинской ЦРБ ему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в городе Грайворон Белгородской области в результате детонации дрона была ранена мирная жительница. У неё диагностировали множественные осколочные ранения ног и перелом голени.