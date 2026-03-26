Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 09:26

Мирный житель пострадал в результате прилёта дрона ВСУ по зданию в Шебекине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Украинские военные при помощи беспилотника атаковали город Шебекино в Белгородской области, удар пришёлся по одному из зданий, мирный житель получил ранения. Информацией делится в мессенджере MAX губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Ранен мужчина. В Шебекинской ЦРБ ему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — говорится в тексте.

Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области, ранен мужчина
Ранее сообщалось, что в городе Грайворон Белгородской области в результате детонации дрона была ранена мирная жительница. У неё диагностировали множественные осколочные ранения ног и перелом голени.

