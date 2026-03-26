Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 19:58

Дрон ранил семилетнюю девочку и её маму в Белгородской области

Обложка © Life.ru

В Белгородской области беспилотник атаковал частный дом в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В результате инцидента ранения получили семилетняя девочка и её мать. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Ребёнку диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, её маме — баротравму», — написал губернатор в Telegram-канале.

Девочку доставят в детскую областную клиническую больницу для обследования и лечения. Её маму госпитализируют в городскую больницу № 2 Белгорода.

БПЛА ударил по пассажирскому автобусу в Брянской области, ранены три человека
БПЛА ударил по пассажирскому автобусу в Брянской области, ранены три человека

Ранее украинская артиллерия ударила по посёлку в Трубчевском районе Брянской области. Один мирный житель получил ранение и попал в больницу.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar