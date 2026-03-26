Дрон ранил семилетнюю девочку и её маму в Белгородской области

В Белгородской области беспилотник атаковал частный дом в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В результате инцидента ранения получили семилетняя девочка и её мать. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Ребёнку диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, её маме — баротравму», — написал губернатор в Telegram-канале.

Девочку доставят в детскую областную клиническую больницу для обследования и лечения. Её маму госпитализируют в городскую больницу № 2 Белгорода.