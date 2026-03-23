БПЛА ударил по пассажирскому автобусу в Брянской области, ранены три человека

В селе Демьянки Стародубского района Брянской области пассажирский автобус подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате инцидента пострадали водитель и двое пассажиров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель автобуса и два пассажира», — написал он в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе спасатель, ранены при ударах ВСУ в Белгородской области. Кроме того, в Белгороде в результате отражения атаки БПЛА повреждения получили фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль.