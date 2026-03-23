Пять человек, в том числе спасатель, ранены при ударах ВСУ в Белгородской области

В результате ударов Вооружённых сил Украины по Белгородской области пострадали пять мирных жителей, включая сотрудника МЧС. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль на территории предприятия. Ранения получили трое мирных жителей: у двоих диагностированы баротравмы, у одного — осколочное ранение ноги. Все они направлены в городскую больницу. Повреждена также машина «Газель».

В посёлке Ракитное Ракитянского округа после удара беспилотника загорелся жилой дом. Когда пожарные прибыли на место и приступили к тушению, ещё один дрон атаковал строение. В результате пострадал сотрудник МЧС — он получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы. Его оперативно госпитализировали.

В селе Грузское Борисовского округа в результате детонации дрона на территории предприятия получил ранения мужчина. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму и множественные поверхностные раны рук и лица. Кроме того, в самом Белгороде при отражении атаки беспилотника повреждены фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль. Информация о других последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в городе Грайворон Белгородской области, в результате пострадал мирный житель. Раненого мужчину доставили в больницу. По предварительным данным, у него диагностирована баротравма и осколочное ранение спины.