«Улов» за семь часов: ПВО перехватила 67 дронов ВСУ над Ленобластью и другими регионами России

Российские системы противовоздушной обороны в течение семи часов успешно перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Эти БПЛА были сбиты над обширной территорией России, включая Ленинградскую, Курскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Брянскую, Белгородскую, Смоленскую, Орловскую, Ярославскую области, Республику Крым и Московский регион. Все цели были перехвачены в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе спасатель, ранены при ударах ВСУ в Белгородской области. Кроме того, в Белгороде в результате отражения атаки БПЛА повреждения получили фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль.