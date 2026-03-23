Названы регионы Украины, откуда могли быть запущены дроны по Ленобласти

В ночь на 23 марта Ленинградская область подверглась массированной атаке с воздуха. По данным главы региона Александра Дрозденко, системы ПВО перехватили свыше 70 вражеских аппаратов. Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев прокомментировал ситуацию. По его словам, «мы можем определить регион, откуда стартовали беспилотники». Специалист считает, что пуски могли вестись с территории северных областей Украины — Сумской или Черниговской.

Эксперт отметил, что Вооружённые силы РФ активно вычисляют и уничтожают места базирования противника.

«Если ракетой уничтожить точку старта со всеми машинами подвоза, техникой, оборудованием и персоналом, который запускает дроны, то как минимум пропадет целый элемент из цепочки по запуску дронов и БПЛА реально станет меньше», — пояснил он.

Именно поэтому армия России ведёт системную охоту за подразделениями, осуществляющими налёты. Постоянное давление вынуждает противника непрерывно менять локации для запусков, чтобы избежать ответного удара.