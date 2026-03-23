В Ленобласти отменили воздушную опасность после уничтожения 70 БПЛА

Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированный удар беспилотных летательных аппаратов в Ленинградской области. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, за время атаки удалось нейтрализовать более 70 воздушных объектов. По предварительной информации, происшествие обошлось без человеческих жертв.

В данный момент режим воздушной опасности в регионе отменён. Тем не менее на местах работают профильные службы: поисковые группы занимаются поиском фрагментов упавших аппаратов. Власти настоятельно призывают граждан соблюдать осторожность и не приближаться к подозрительным деталям.

При обнаружении обломков жителей просят незамедлительно передавать сведения по номеру 112. Самостоятельные попытки осмотра или перемещения частей сбитых устройств представляют серьёзную угрозу для жизни.

Параллельно в порту Приморска экстренные службы ликвидируют последствия возгорания емкостей с нефтепродуктами. В операции задействованы сотрудники МЧС, региональные пожарные формирования и свыше 50 единиц спецтехники.

