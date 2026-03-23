В Ленобласти части дрона ВСУ рухнули прямо на трассу и устроили пожар

В районе Выборга в Ленинградской области произошёл инцидент с падением частей беспилотника. Обломки оказались прямо на проезжей части и вызвали возгорание, из-за чего автомобилистам пришлось менять маршрут движения. Об этом стало известно «Mash на Мойке».

Фрагменты беспилотного летательного аппарата оказались на дорожном полотне, что привело к локальному пожару. Огонь возник после падения частей устройства и распространился на небольшую площадь.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области ранее уже фиксировался похожий инцидент с падением беспилотного летательного аппарата. Один из аппаратов при падении повредил опору линии электропередачи в районе посёлка Ермилово.