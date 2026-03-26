Артиллерия ВСУ атаковала брянский посёлок Белая Берёзка, есть раненый

Украинская артиллерия нанесла удар по посёлку в Трубчевском районе Брянской области, ранения получил один мирный житель. Пострадавшего госпитализировали. Об атаке рассказал в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Целенаправленный удар из артиллерии нанесли ВСУ по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района. В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель», — говорится в тексте.

Ранее Life.ru писал, что украинские военные при помощи беспилотника атаковали город Шебекино в Белгородской области, удар пришёлся по одному из зданий, мирный житель получил ранения. В больнице ему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.