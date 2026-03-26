26 марта, 15:02

В Запорожской области умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона на АЗС

Женщина, пострадавшая в Запорожской области в результате атаки БПЛА ВСУ по автозаправочной станции, скончалась в больнице. Врачи сделали всё возможное ради её спасения, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом написал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Женщина 1971 года рождения, пострадавшая в результате атаки БПЛА противника по автозаправочной станции города Васильевки, скончалась в реанимации, не приходя в сознание», — рассказал глава.

Балицкий выразил самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшей. Губернатор пообещал членам семьи оказать всю возможную помощь и поддержку.

Напомним, что сегодня украинские войска нанесли удар с помощью БПЛА по гражданскому объекту в Запорожской области. Целью атаки стала автозаправочная станция, расположенная в городе Васильевке. В результате происшествия пострадали две местные жительницы. Вторая женщина продолжает находится в больнице под наблюдением врачей.

Наталья Афонина
