Балицкий: ВСУ атаковали АЗС в Запорожской области, пострадали две женщины
Вооруженные силы Украины нанесли удар с применением беспилотника по гражданской инфраструктуре в Запорожской области. Целью атаки стала автозаправочная станция, расположенная в городе Васильевке, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Последствия удара ВСУ по АЗС в Запорожской области. Видео © Telegram / Евгений Балицкий
В результате происшествия пострадали две местные жительницы. Обе женщины получили ранения различной степени тяжести.
Пострадавших оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение. Врачи в настоящее время оказывают им весь необходимый объем помощи.
Состояние одной из пациенток медики оценивают как тяжёлое. Информация о другой пострадавшей уточняется.
Ранее мирный житель пострадал в результате прилёта дрона ВСУ по зданию в Шебекине. Ему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.
