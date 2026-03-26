Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 12:10

Балицкий: ВСУ атаковали АЗС в Запорожской области, пострадали две женщины

Вооруженные силы Украины нанесли удар с применением беспилотника по гражданской инфраструктуре в Запорожской области. Целью атаки стала автозаправочная станция, расположенная в городе Васильевке, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Последствия удара ВСУ по АЗС в Запорожской области. Видео © Telegram / Евгений Балицкий

В результате происшествия пострадали две местные жительницы. Обе женщины получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавших оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение. Врачи в настоящее время оказывают им весь необходимый объем помощи.

Состояние одной из пациенток медики оценивают как тяжёлое. Информация о другой пострадавшей уточняется.

Двух пострадавших при ударе ВСУ по «Велес-агро» под Курском направят в Москву
Ранее мирный житель пострадал в результате прилёта дрона ВСУ по зданию в Шебекине. Ему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

Никита Никонов
