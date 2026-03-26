Двух пострадавших при ударе ВСУ по «Велес-агро» под Курском направят в Москву

В Курской области принято решение отправить в Москву на лечение двух пострадавших, которые получили тяжёлые ранения в результате атаки дронов ВСУ на предприятие «Велес-агро». Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Двух курян, пострадавших в результате атаки в Хомутовском районе, направляем в Москву. Всего ранения различной степени тяжести получили 14 человек: все они находятся в центре сочетанной травмы КОМКБ. К сожалению, один находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё двое — в тяжёлом», — написал чиновник в месенджере Max.

Хинштейн добавил, что крайне тяжёлого пациента отправят в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Ещё одного — в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова. Сейчас решается вопрос о возможной отправке в столицу третьего раненого. Политик подчеркнул, что региональные хирурги находятся на постоянной связи с московскими коллегами.

Как сообщалось, 24 марта в Хомутовском районе Курской области произошла атака дрона ВСУ по предприятию «Велес-агро». Один мужчина погиб. Пострадавшими, по последним данным, числятся 14 человек. Врачи оценили состояние двух раненых как тяжёлое.