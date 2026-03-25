Хинштейн: До 14 выросло число пострадавших при атаке ВСУ по Курской области

Число пострадавших при атаке ВСУ на Хомутовский район Курской области выросло до 14. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Инцидент произошёл в селе Гламаздино на территории предприятия ООО «Велес-агро». В результате удара один мужчина погиб, ещё 14 человек получили ранения. Всех пострадавших оперативно доставили в областную больницу.

Кроме того, атака привела к уничтожению автомобиля. В соседнем Беловском районе, в селе Песчаное, полностью разрушен один из жилых домов.

За прошедшие сутки над регионом силы ПВО сбили 30 беспилотников различного типа. Противник трижды применял артиллерию по отселённым зонам области.

По словам Хинштейна, четыре атаки на территорию были совершены с применением взрывных устройств, сброшенных с дронов. Обстановка в приграничье остается напряжённой.