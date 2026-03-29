Число сбитых дронов над Ленобластью возросло до 27, повреждён порт Усть-Луга

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 27 украинских беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в утренние часы 28 марта.

«Сбито 27 БПЛА. <...> Отражение атаки продолжается», — написал губернатор в своём канале в мессенджере.

Повреждения после атаки есть в порту Усть-Луга. По предварительным данным властей, в результате атаки никто не пострадал. В регионе сохраняется режим беспилотной опасности. Системы ПВО продолжают работу.

Ранее Life.ru писал, что на подлёте к Москве сбили третий за ночь украинский дрон. На местах падения обломков трудятся специалисты экстренных служб.