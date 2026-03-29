На подлёте к Москве сбили третий за ночь украинский дрон

Система противовоздушной обороны уничтожила ещё один беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Таким образом, общее количество сбитых с начала суток дронов, летевших на Москву, достигло трёх. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Также этой ночью дроны ВСУ атаковали Смоленск. Очевидцы рассказали, что первые несколько взрывов услышали около 02:10 ночи на юге города, а также в районе посёлка Миловидово. Помимо вспышек в небе отчётливо слышен характерный звук моторов БПЛА.