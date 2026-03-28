Семья погибшего при атаке дрона ребёнка в Ярославской области получит миллион

Власти Ярославской области выплатят 1 миллион рублей семье ребёнка, погибшего в результате ночной атаки беспилотника. Пострадавшие жители получат компенсации до 627 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Семье погибшего предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей. Установлены выплаты и пострадавшим жителям: при лёгком ранении — 313,5 тыс. рублей на человека; при тяжёлом ранении и средней тяжести — 627 тыс. рублей на человека», — написал Евраев в своём канале.